Эмери: «Астон Вилла» пока не претендует на титул

Наставник «Астон Виллы»высказался о шансах команды на победу в чемпионате Англии по итогам сезона-2023/24.

«На старте сезона всегда много претендентов, а мы пока отыграли только 15 матчей. Впереди ещё очень много игр. Если мы продолжим прогрессировать в течение сезона — играть и побеждать так, как мы это делаем сейчас, — возможно, мы сможем стать претендентами, но на текущий момент это не так.

Я думаю, нам нужно больше времени. Мы можем верить в себя, но пока мы не претенденты на титул. Как минимум семь команд были впереди нас в этом плане. Возможно, это изменится к 31-му, 32-му туру, но пока вот так», — приводит слова Эмери Birmingham Mail.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.