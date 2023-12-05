Бувач может покинуть московское «Динамо» ради «Црвены Звезды»

Желько Бувач и Юрген Клопп во время работы «Ливерпуле» Фото: globallookpress.com
Руководство сербского клуба недовольно работой нынешнего наставника Барака Бахара и планирует его освободить от должности в ближайшее время.
Главным камнем преткновения является высокая неустойка, которую потребуется выплатить израильскому тренеру при увольнении.
В настоящее время «Црвена Звезда» идет на втором месте в чемпионате Сербии, отставая от своего главного соперника «Партизана» на три очка.
Желько Бувач пришел в московское «Динамо» в 2020 году. Ранее он работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».