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    Бувач может покинуть московское «Динамо» ради «Црвены Звезды»

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    Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассматривается «Црвеной Звездой» на пост главного тренера клуба, сообщает Sportske.net.

    Желько Бувач и Юрген Клопп во время работы «Ливерпуле»
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    Желько Бувач и Юрген Клопп во время работы «Ливерпуле»

    Руководство сербского клуба недовольно работой нынешнего наставника Барака Бахара и планирует его освободить от должности в ближайшее время.

    Главным камнем преткновения является высокая неустойка, которую потребуется выплатить израильскому тренеру при увольнении.

    В настоящее время «Црвена Звезда» идет на втором месте в чемпионате Сербии, отставая от своего главного соперника «Партизана» на три очка.

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    Желько Бувач пришел в московское «Динамо» в 2020 году. Ранее он работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

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