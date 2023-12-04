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    Личка заявил, что Ласкальт больше не сыграет в этом году

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о травме защитника Диего Ласкальта, полученную в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

    Диего Ласкальт
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    Диего Ласкальт

    «Насколько серьёзно повреждение у Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению.

    Почему заменил Тюкавина? Он почувствовал проблемы с подколенным сухожилием, начал ощущать усталость. Во втором тайме он хорошо двигался, я не хотел рисковать. Я оставил его на поле на 15 минут. Есть хороший игрок — Фёдор Смолов, который может заменить.

    У него были моменты, он их не использовал. Здорово, что у тренера есть такой выбор», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Ласкальт провел 13 матчей за «Динамо» в РПЛ и сделал 4 голевые передачи.

    После победы над «Рубином» «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе.

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