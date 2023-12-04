Личка заявил, что Ласкальт больше не сыграет в этом году

Главный тренеррассказал о травме защитника, полученную в матче 17-го тура РПЛ с(1:0).

«Насколько серьёзно повреждение у Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению.

Почему заменил Тюкавина? Он почувствовал проблемы с подколенным сухожилием, начал ощущать усталость. Во втором тайме он хорошо двигался, я не хотел рисковать. Я оставил его на поле на 15 минут. Есть хороший игрок — Фёдор Смолов, который может заменить.

У него были моменты, он их не использовал. Здорово, что у тренера есть такой выбор», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ласкальт провел 13 матчей за «Динамо» в РПЛ и сделал 4 голевые передачи.

После победы над «Рубином» «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе.