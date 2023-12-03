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    «Сочи» объявил об увольнении Точилина с поста главного тренера

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    «Сочи» отправил в отставку главного тренера команды Александра Точилина, сообщает пресс-служба клуба.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    Руководство «Сочи» решило прекратить сотрудничество с 49-летним специалистом после субботнего поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 17 туре российской Премьер-лиги.

    Исполнять обязанности главного тренера «Сочи» в заключительной игре года против «Оренбурга» будет Денис Клюев.

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    • Точилин возглавлял «Сочи» с 17 сентября. Под его руководством команда в девяти матчах РПЛ одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

    «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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