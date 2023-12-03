Ромащенко: Благодарю каждого за проявленный характер

Главный тренерпрокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ со(2:1).

«Хотелось бы поздравить наших болельщиков с победой, мы долго к этому шли. Спасибо, что поддерживали нас, пришло достаточно большое количество. Хочу поблагодарить команду за терпение. Мы победили классную команду — "Спартак". Понимали, что должны проводить много времени без мяча, поэтому надо было много терпеть и закрывать зоны. Что-то у нас получалось лучше, что-то — хуже. Но несмотря на шероховатости, команда стараюсь держать тактическую дисциплину и стараться играть в тех моментах, которые мы обсуждали перед игрой.

Благодарю каждого за проявленный характер. В раздевалке я сказал, что бывают такие матчи, которые не слишком привлекательные, но на характере. Именно так рождаются новые команды, новые моменты, которые дают импульс», — цитирует Ромащенко «Чемпионат».

В следующем туре «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом». «Спартак» будет принимать «Крылья Советов».