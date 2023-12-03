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    Гол Грегорича принес победу «Фрайбургу» над «Майнцем»

    «Майнц» — «Фрайбург»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

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    В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» победил на выезде «Майнц» со счетом 1:0.

    Михаэль Грегорич (№38)
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    Михаэль Грегорич (№38)

    Победный гол на 69-й минуте забил австрийский нападающий Михаэль Грегорич. Это всего лишь первый его мяч в этом чемпионате.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Фрайбург 0:1
    Гол: 0:1 Михаэль Грегорич (70') Майнц: Сильван Видмер (Данни да Коста, 86'), Сепп ван ден Берг, Филипп Мвене, Антони Каси, Том Краус (Доминик Кор, 86'), Леандро Мартинс, Ли Джэ Сон (Карим Онисиво, 76'), Марко Рихтер (Jonathan Michael Burkardt, 66'), Людовик Ажорк, Daniel Batz, Brajan Gruda (Аймен Баркок, 76') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер (Мануэль Гульде, 24'), Мерлин Рёль, Рицу Доан (Роланд Шаллаи, 84'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Михаэль Грегорич (Чуквубуйке Адаму, 84'), Ноа Вайсхаупт (Лукас Хёлер, 59') Предупреждения: Леандро Мартинс (29'), Роланд Шаллаи (87')

    Команда Кристиана Штрайха поднялась на 10-е место с 18 очками.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Майнц» (8) продолжает идти в зоне вылета.

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