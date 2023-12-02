Германия U17 — Францию U17: счет матча 2:2 (пен. 4:3), обзор голов

Закончился финал чемпионата мира 2023 года до 17 лет между сборными. Победу в серии пенальти (4:3) одержали немцы. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Счет на 29-й минуте открыл с пенальти игрок Германия U17 Парис Бруннер.

Спустя две минуты Ноа Дарвих увеличил преимущество до двух голов.

Французы забили первый гол на 53-й минуте, его автором стал Саймон Буабр.

Через полчаса на исходе основного времени им удалось сравнять счет с помощью точного удара Матиса Амугу и перевести игру в дополнительное время.

Но в послематчевой серии пенальти точнее была сборная Германии. Вратарь команды Константин Хайде отбил два удара французов, а Ноа Сангюи не попал в ворота.