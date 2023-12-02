1-й таймНьюкасл — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 22:32
    • «Реал» вырвался на первое место в Примере после победы над «Гранадой»
  • 21:36
    • «Пари НН» вырвал победу у «Урала»
  • 21:01
    • Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024
  • 20:04
    • «Арсенал» оказался сильнее «Вулверхэмптона»
  • 18:02
    • «Жирона» одержала волевую победу над «Валенсией» и пока возглавила Примеру
    Все новости спорта

    Гол Макнила помог «Эвертону» одержать гостевую победу над «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Ноттингем Форест
    «Эвертон» в гостях одолел «Ноттингем Форест» (1:0) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 67-й минуте. Полузащитник команды Дуайт Макнил получил мяч в штрафной после навеса и вогнал его прямо в девятку ворот. Голкипер соперника не имел шансов отразить этот удар.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Эвертон 0:1
    Гол: 0:1 Дуайт Макнил (67') Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Серж Орье, Вийи Боли (Фелипе, 46'), Харри Тоффоло (Дивок Ориги, 82'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 65'), Орел Мангала, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга, Murillo, Ryan Yates Эвертон: Бету (Youssef Chermiti, 82'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Абдулайе Дукуре, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Дуайт Макнил Предупреждение: Фелипе (55')

    После этого матча «Эвертон» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 15-й позиции (13 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «МЮ» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Фаворит подтвердит свой уровень
  • «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Барселона» и «Атлетико» поделят очки?!
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры