«Ноттингем Форест» — «Эвертон»: счет матча 0:1, обзор гола

в гостях одолел(1:0) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 67-й минуте. Полузащитник команды Дуайт Макнил получил мяч в штрафной после навеса и вогнал его прямо в девятку ворот. Голкипер соперника не имел шансов отразить этот удар.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Эвертон 0:1 Гол: 0:1 Дуайт Макнил (67') Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Серж Орье, Вийи Боли (Фелипе, 46'), Харри Тоффоло (Дивок Ориги, 82'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 65'), Орел Мангала, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга, Murillo, Ryan Yates Эвертон: Бету (Youssef Chermiti, 82'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Абдулайе Дукуре, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Дуайт Макнил Предупреждение: Фелипе (55')

После этого матча «Эвертон» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 15-й позиции (13 баллов).