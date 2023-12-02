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    «Атлетик» разгромил «Райо Вальекано»

    «Атлетик» — «Райо Вальекано»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.

    Иньяки Уильямс
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    Иньяки Уильямс

    Авторами голов стали Горка Гурусета, Иньяки Уильямс и Нико Уильямс. Также автогол в пассиве Альфонсо Эспино.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Райо Вальекано 4:0
    Голы: 1:0 Горка Гурусета (23'), 2:0 Альфонсо Эспино (автогол) (47'), 3:0 Иньяки Уильямс (64'), 4:0 Нико Уильямс (68') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана (Юри Берчиче, 74'), Даниэль Вивиан (Перу Ноласкоайн, 84'), Айтор Паредес, Иньиго Лекуэ, Андер Эррера, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос Диас, 81'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 74'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 81'), Нико Уильямс, Горка Гурусета Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия, Унаи Лопес (Jorge De Frutos Sebastian, 55'), Оскар Валентин (Кике Перес, 55'), Пате Сисс, Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 69'), Иси Паласон (Оскар Трехо, 55') Предупреждения: Даниэль Вивиан (6'), Альфонсо Эспино (32'), Радамель Фалькао (87')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» (28 очков) занимает пятое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (19) идет 11-м в турнирной таблице.

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