Артета: Последние минуты нам пришлось нелегко

Главный тренерподелился эмоциями от матча с(2:1).

«Я очень доволен нашей игрой. Счёт должен был быть намного крупнее. В концовке встречи мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался. Последние минуты нам пришлось нелегко.

В течение почти всего матча у нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре задолго до финального свистка.

Мы должны всегда побеждать и показывать такой уровень, как сегодня. В этом и заключается глобальная задача — продолжать побеждать во всех соревнованиях каждые три дня», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» набрал 33 очка и продолжает лидировать в АПЛ. «Вулверхэмптон» (15 пунктов) — тринадцатый.