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    Артета: Последние минуты нам пришлось нелегко

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от матча с «Вулверхэмптоном» (2:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я очень доволен нашей игрой. Счёт должен был быть намного крупнее. В концовке встречи мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался. Последние минуты нам пришлось нелегко.

    В течение почти всего матча у нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре задолго до финального свистка.

    Мы должны всегда побеждать и показывать такой уровень, как сегодня. В этом и заключается глобальная задача — продолжать побеждать во всех соревнованиях каждые три дня», — приводит слова Артеты BBC.

    «Арсенал» набрал 33 очка и продолжает лидировать в АПЛ. «Вулверхэмптон» (15 пунктов) — тринадцатый.

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