Аллегри: «Наполи» еще может вернуться в чемпионскую гонку

Наставник «Ювентуса»высказался о победе над «Монцей» (2:1) в матче 14-го тура Серии А, а также оценил чемпионские перспективы «Наполи».

«Считаю, что "Наполи" еще может вернуться в гонку, как и "Милан". Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов.

Мы одержали важную победу над сильным соперником. Мы действовали агрессивно, были близки к тому, чтобы вести 2:0 в первом тайме. Карбони в концовке забил нам странноватый гол, но парни хорошо отреагировали.

Выигрывать нелегко, мы осознаем свои пределы. Нужно дать восстановиться Данило, Локателли, Алексу Сандро. Эта команда делает важные вещи, и нам нельзя останавливаться, если мы хотим оставаться во главе таблицы», — приводит слова Аллегри Eurosport.

«Ювентус» на данный момент лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 33 очка.