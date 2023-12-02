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    Аллегри: «Наполи» еще может вернуться в чемпионскую гонку

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    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Монцей» (2:1) в матче 14-го тура Серии А, а также оценил чемпионские перспективы «Наполи».

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Считаю, что "Наполи" еще может вернуться в гонку, как и "Милан". Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов.

    Мы одержали важную победу над сильным соперником. Мы действовали агрессивно, были близки к тому, чтобы вести 2:0 в первом тайме. Карбони в концовке забил нам странноватый гол, но парни хорошо отреагировали.
    Выигрывать нелегко, мы осознаем свои пределы. Нужно дать восстановиться Данило, Локателли, Алексу Сандро. Эта команда делает важные вещи, и нам нельзя останавливаться, если мы хотим оставаться во главе таблицы», — приводит слова Аллегри Eurosport.

    «Ювентус» на данный момент лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 33 очка.

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