Бригада Сухого рассудит матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

2 декабря (суббота)
«Факел» — «Балтика»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Мартынов.
«Пари НН» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.
3 декабря (воскресенье)
ЦСКА — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
4 декабря (понедельник)
«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.