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    Бригада Сухого рассудит матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

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    Стали известны судейские назначения на 17-й тур российской Премьер-лиги.

    Алексей Сухой
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    Алексей Сухой

    2 декабря (суббота)

    «Факел» — «Балтика»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Пари НН» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

    Все прогнозы на РПЛ

    3 декабря (воскресенье)

    ЦСКА — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Краснодар» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ахмат» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

    Календарь и таблица РПЛ

    4 декабря (понедельник)

    «Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

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