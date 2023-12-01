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    Азмун о чемпионстве «Зенита» в 2019 году: Тогда у нас собралась очень хорошая команда

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    Нападающий «Ромы» Сердар Азмун вспомнил, как в 2019 году праздновал 1-е чемпионство в составе «Зенита».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «В сезоне-2018/19 случилось мое первое чемпионство с "Зенитом". И про это мы узнали, когда летели из Грозного в Питер. Помню, командир самолета объявил нам результат игры "Локомотива", и с того момента началось празднование победы.

    Первое чемпионство в карьере — незабываемые чувства! По приезде нас встречали болельщики уже в аэропорту, где мы все вместе больше часа праздновали: были различные фейерверки, исполнение клубные кричалки. Это было невероятно!

    В тот год у нас собралась очень хорошая команда: сочетание опытных игроков, тренеров и голодных до побед молодых ребят. Мы всегда готовились к каждой игре независимо, "Енисей" это или "Краснодар". В матче против "Енисея" я пробил пенальти, так как был одним из штатных пенальтистов», — цитирует Азмуна Sport24.

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    • В сезоне 2018/2019 Азмун принял участие в 12-и матчах за «Зенит» в РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

    В нынешнем сезоне форвард выступает за «Рому». В 8-и встречах игрок забил один гол.

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