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    «Слован» и «Лилль» победили и оформили выход в плей-офф Лиги конференций

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    Подошли к концу два матча в группе А Лиги конференций.

    Реми Кабелла и Юсуф Языджи (Лилль)
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    Реми Кабелла и Юсуф Языджи (Лилль)

    Фарерский «Клаксвик» на своем поле проиграл «Словану» из Братиславы со счетом 1:2 и лишился шансов выйти в плей-офф.

    Гол в составе хозяев на счету Мадса Миккельсена. У гостей дубль оформил ветеран Юрай Куцка.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Клаксвик — Слован 1:2
    Голы: 1:0 Мадс Боэ Миккельсен (17'), 1:1 Юрай Куцка (24'), 1:2 Юрай Куцка (62') Клаксвик: Йонатан Юханссон, Дени Павлович (Йоухан Йосефсен, 75'), Одмар Фарё, Вегард Форрен, Патрик да Силва, Йоаннес Даниэльсен, Якуп Бископстё Андреасен, Рене Йонсен, Мадс Боэ Миккельсен (Клаэс Филлип Кронберг, 64'), Палл Андрассон Клеттскард, Сиверт Гуссиос Слован: Милан Борян, Гурам Кашия, Сесар Блэкман, Давид Стрелец (Малик Абубакари, 85'), Тигран Барсегян (Кевин Виммер, 61'), Юрай Куцка, Кириакос Саввидис, Джаба Канкава, Яромир Змрхаль (Лукаш Паушек, 90'), Кенан Байрич, Александр Чаврич (Зуберу Шарани, 90') Предупреждения: Патрик да Силва (27'), Милан Борян (71'), Юрай Куцка (75'), Кевин Виммер (83'), Вегард Форрен (84'), Давид Стрелец (86'), Кириакос Саввидис (90 + 5')

    Во второй игре французский «Лилль» на выезде не оставил шансов «Олимпии» из Любляны — 2:0.

    Первый мяч на 15-й минуте забил экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла.

    На 75-й минуте минуте окончательный счет установил бывший футболист ЦСКА Юсуф Языджи.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Олимпия Любляна — Лилль 0:2
    Голы: 0:1 Реми Кабелла (15'), 0:2 Юсуф Язиджи (75') Олимпия Любляна: Денис Пинтол, Марцел Ратник, Ахмет Мухамедбегович, Давид Суалехе, Юстас Ласицкас (Иван Посавец, 63'), Агустин Доффо, Руй Педру (Саар Фадида, 63'), Марко Брест (Жорже Силва, 46'), Тими Элшник (Диогу Пинту, 72'), Адмир Бристрич, Неманья Мотика (Мустафа Нукич, 72') Лилль: Люка Шевалье, Самуэль Юмтити (Алешандро Рибейро, 72'), Лени Йоро, Тьяго Сантос, Юсуф Язиджи (Адам Фаиз, 83'), Реми Кабелла, Айюб Буадди, Эдон Жегрова (Хакон-Арнар Харальдссон, 76'), Набиль Бенталеб (Анхель Гомес, 83'), Бенжамен Андре, Габриэль Гудмундссон Предупреждения: Тьяго Сантос (38'), Марко Брест (41'), Самуэль Юмтити (41'), Руй Педру (61'), Хакон-Арнар Харальдссон (86'), Адмир Бристрич (90 + 5')

    После пяти туров «Лилль» (11) и «Слован» (10) оформили выход из группы А. У «Клаксвика» четыре очка, у «Олимпии» на одно меньше.

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