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    Спортдир «Баварии» Фройнд: Холанн — самый талантливый футболист, с которым я работал

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    Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд назвал имя лучшего игрока, с которым ему довелось поработать.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Сложный вопрос. Есть много игроков, с которыми мне довелось работать и которые сделали действительно хорошую карьеру. Но, наверное, самый яркий игрок — это Эрлинг Холанн. Он присоединился к нам совсем молодым игроком в Зальцбурге. А также Наби Кейта, Садио Мане, Даут Упамекано.

    Мы привезли их в Зальцбург совсем молодыми, и все они получили огромное развитие. Конрад Лаймер играл с нами в академии "Зальцбурга" и был очень хорошим парнем. Я мог бы назвать много игроков. Мне нравится работать с молодыми футболистами, видеть, как они развиваются, и вместе праздновать успех», — цитирует директора Bayern & Germany.

    Напомним, что Кристоф Фройнд пересекался с норвежским нападающим, когда работал в «Ред Булл Зальцбург».

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