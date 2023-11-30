Артета: «Арсенал» красиво вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала»высказался о разгромной победе над(6:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После этого матча «Арсенал» обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ.

«Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво, забили пять голов очень хорошей команде еще в первом тайме. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себя по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.

Сопернику в начале матча приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны.

Мы уже думаем об игре с "Вулверхэмптоном" через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к этом матчу», — приводит слова Артеты BBC.