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    • «Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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    Артета: «Арсенал» красиво вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о разгромной победе над «Лансом» (6:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    После этого матча «Арсенал» обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ.

    «Сегодня был день, когда нужно было это сделать. Мы сделали это красиво, забили пять голов очень хорошей команде еще в первом тайме. После такого можно начать играть небрежно. И во втором тайме были моменты, когда мы вели себя по-другому, но оставались по-настоящему сосредоточенными.

    Сопернику в начале матча приходилось идти вперед. Мы очень хорошо использовали свободные зоны.

    Мы уже думаем об игре с "Вулверхэмптоном" через 72 часа. Мы должны требовать большего друг от друга. Мы должны быть хорошо подготовлены к этом матчу», — приводит слова Артеты BBC.

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