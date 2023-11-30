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    Аршавин высказался о проблемах Захаряна в «Реал Сосьедаде»

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник Арсен Захарян способен заиграть в «Реал Сосьедаде».

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    В среду Захарян провел на поле все 90 минут в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

    «Мы должны быть довольны, что один из самых талантливых игроков сыграл сегодня, — это раз. Во‑вторых, я думаю, тренер "Реал Сосьедад" делает больше выводов по Арсену, чаще видит его на тренировках, видит прогресс или регресс.

    С другой стороны, Тчуамени брали за 100 миллионов — он сидел в запасе. Родриго в "Реале" сидел в запасе, стал играть с Винисиусом только в этом сезоне.

    Не надо бросать весла, я бы так сказал, грубовато немножко, но по‑футбольному звучит. Всё будет зависеть от него [Арсена], "Реал Сосьедад" хорошая команда и играет классно. На позиции Захаряна играет испанец с тяжело произносимой фамилией, выглядит шикарно.

    Пока Арсен должен использовать то, что ему будут давать, стараться проявить характер. Если будет использовать свой талант, то рано или поздно займет свое место в этой команде», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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