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    Хави: «Барса» была обязана выйти в плей-офф ЛЧ

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Порту» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Барса» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЛЧ.

    «Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы.

    Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили "Порту".

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    • Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей.

    Иньяки Пенья провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.

    В "Барселоне" не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить», — приводит слова Хави Diario Sport.

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