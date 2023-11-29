Хави: «Барса» была обязана выйти в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Порту» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Барса» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЛЧ.

«Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы.

Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили "Порту".

Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей.

Иньяки Пенья провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.

В "Барселоне" не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить», — приводит слова Хави Diario Sport.