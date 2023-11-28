ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ростов» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ростов ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго ХименесВторой Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда» Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах «Ростов»«Ростов» — ЦСКА. Онлайн
    Все новости спорта
    «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ростов»
    Сегодня в 18:15 по московскому времени «Ростов» на своем поле примет ЦСКА в рамках первого матча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ростов»

    На групповом этапе «Ростов» представлял квартет B и занял в нем второе место, пропустив вперед московский «Локомотив». Третьим оказался «Урал», отправившись в плей-офф Пути регионов, а казанский «Рубин» вылетел из турнира.

    За 6 матчей «жёлто-синие» заработали 11 очков. Подопечные Валерия Карпина дважды обыграли «Рубин», также в одной игре взяли верх над «Локомотивом» и в заключительном туре победили «Урал». Без очков «Ростов» оказался только в гостевых матчах против екатеринбуржцев и «железнодорожников».

    В чемпионате России команда находится на 10-й строчке турнирной таблице, записав на свой счет 20 очков в 16-ти матчах. В крайнем туре РПЛ «Ростов» минимально обыграл дома «Пари НН» (1:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    ЦСКА

    ЦСКА вышел из группы А с первого места, в которой также находились «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В заключительном матче тура армейцы обыграл уральскую команду со счетом 3:1 и обеспечили себе лидерство в квартете. Всего в 6-ти матчах ЦСКА заработал 11 очков.

    На протяжении группового этапа подопечные Владимира Федотов не смогли заработать баллов только в двух встречах. Во 2-м туре ЦСКА дома всухую уступил «Факелу» (0:2), а в 5-м туре проиграл воронежцам по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

    В чемпионате России ЦСКА занимает шестую позицию, набрав 25 очков в 16-ти встречах. Матч крайнего тура против московского «Динамо» завершился поражением армейцев со счетом 2:3.

    Личные встречи

    24 сентября этого когда команды встречались между собой в первом круге чемпионата России. Встреча в Ростове завершилась вничью 3:3. Всего в 10-ти последних матчах на счету ЦСКА 5 побед, «жёлто-синие» оказались сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА с коэффициентом 2.12.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры