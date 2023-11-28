Сегодня в 18:15 по московскому времени «Ростов» на своем поле примет ЦСКА в рамках первого матча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ростов»

На групповом этапе «Ростов» представлял квартет B и занял в нем второе место, пропустив вперед московский «Локомотив». Третьим оказался «Урал», отправившись в плей-офф Пути регионов, а казанский «Рубин» вылетел из турнира.

За 6 матчей «жёлто-синие» заработали 11 очков. Подопечные Валерия Карпина дважды обыграли «Рубин», также в одной игре взяли верх над «Локомотивом» и в заключительном туре победили «Урал». Без очков «Ростов» оказался только в гостевых матчах против екатеринбуржцев и «железнодорожников».

В чемпионате России команда находится на 10-й строчке турнирной таблице, записав на свой счет 20 очков в 16-ти матчах. В крайнем туре РПЛ «Ростов» минимально обыграл дома «Пари НН» (1:0).

ЦСКА

ЦСКА вышел из группы А с первого места, в которой также находились «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В заключительном матче тура армейцы обыграл уральскую команду со счетом 3:1 и обеспечили себе лидерство в квартете. Всего в 6-ти матчах ЦСКА заработал 11 очков.

На протяжении группового этапа подопечные Владимира Федотов не смогли заработать баллов только в двух встречах. Во 2-м туре ЦСКА дома всухую уступил «Факелу» (0:2), а в 5-м туре проиграл воронежцам по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

В чемпионате России ЦСКА занимает шестую позицию, набрав 25 очков в 16-ти встречах. Матч крайнего тура против московского «Динамо» завершился поражением армейцев со счетом 2:3.

Личные встречи

24 сентября этого когда команды встречались между собой в первом круге чемпионата России. Встреча в Ростове завершилась вничью 3:3. Всего в 10-ти последних матчах на счету ЦСКА 5 побед, «жёлто-синие» оказались сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА с коэффициентом 2.12.