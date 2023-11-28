ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид БенавидесБенавидеса не остановить. Дэвид нокаутировал Андраде и назвал «Канело» трусом
  • 17:49
    • «Северсталь» победила «Сибирь»
    Все новости спорта

    Агент Михайлова: До лета Ярослав будет в «Оренбурге»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Оренбург
    Василий Голяна, агент полузащитника «Оренбурга» Ярослава Михайлова, высказался об игровом времени футболиста в текущей команде.

    Ярослав Михайлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Михайлов

    «О разочаровании речи пока не идет, но, безусловно, данная ситуация нас не устраивает. Но Ярослав упорно тренируется, на каждой тренировке доказывает тренеру, что он заслуживает места в стартовом составе. Думаю, что это вопрос времени, надеюсь, не самого большого, когда Ярослав будет железобетонным игроком стартового состава "Оренбурга".

    Досрочное прекращение аренды? Такой вариант мы точно не рассматриваем, но, безусловно, мы ожидаем гораздо большего от данного перехода. До лета Ярослав будет в "Оренбурге". А летом мы уже будем совместно с "Зенитом" решать вопрос о его будущем», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Победная серия СКА будет продолжена
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
  • «Барселона» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры