Агент Михайлова: До лета Ярослав будет в «Оренбурге»

, агент полузащитника, высказался об игровом времени футболиста в текущей команде.

«О разочаровании речи пока не идет, но, безусловно, данная ситуация нас не устраивает. Но Ярослав упорно тренируется, на каждой тренировке доказывает тренеру, что он заслуживает места в стартовом составе. Думаю, что это вопрос времени, надеюсь, не самого большого, когда Ярослав будет железобетонным игроком стартового состава "Оренбурга".

Досрочное прекращение аренды? Такой вариант мы точно не рассматриваем, но, безусловно, мы ожидаем гораздо большего от данного перехода. До лета Ярослав будет в "Оренбурге". А летом мы уже будем совместно с "Зенитом" решать вопрос о его будущем», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».