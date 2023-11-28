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    Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС

    Футбол MLS Интер Майами
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС. Об этом информирует сайт лиги.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец перешел в «Интер Майами» минувшим летом. В МЛС форвард сыграл в шести матчах. Лео забил один гол и сделал два ассиста.

    Символическая сборная сезона МЛС выглядит следующим образом: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити», Мэтт Мязга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»), Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).

    Ранее Месси выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

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