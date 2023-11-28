Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС

Форвард «Интер Майами»не попал в символическую сборную сезона МЛС. Об этом информирует сайт лиги.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» минувшим летом. В МЛС форвард сыграл в шести матчах. Лео забил один гол и сделал два ассиста.

Символическая сборная сезона МЛС выглядит следующим образом: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити», Мэтт Мязга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»), Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).

Ранее Месси выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.