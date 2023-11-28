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    «Фулхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в матче АПЛ

    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Фулхэм» обыграл «Вулверхэмптон» (3:2) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме команды обменялись голами. На 7-й минуте хозяева открыли счет в матче благодаря голу нападающего «Фулхэма» Алекса Айуоби.

    На 22-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья сумел сравнять счет.

    На 59-й минуте «Фулхэм» вновь вышел вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий хозяев Виллиан уверенно пробил с точки.

    На 75-й минуте рефери вновь ставит одиннадцатиметровый удар, но уже в ворота «Фулхэма». Нападающий «волков» Хван Хи Чан сравнял счет, реализовав пенальти.

    Уже на 90+4-й минуте хозяева все-таки вырвали победу у соперника, и снова помог пенальти. Дубль в этом матче оформил форвард «Фулхэма» Виллиан — 3:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Вулверхэмптон 3:2
    Голы: 1:0 Алекс Айуоби (7'), 1:1 Матеус Кунья (22'), 2:1 Виллиан (пенальти) (59'), 2:2 Хван Хи Чан (пенальти) (75'), 3:2 Виллиан (пенальти) (90 + 4') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Кэлвин Бейсси, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Томас Кейрни (Саша Лукич, 90'), Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 76'), Алекс Айуоби, Виллиан (Олуватосин Адарабиойо, 90'), Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 76') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Мэтт Доэрти, 19'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Сантьяго Буэно, Марио Лемина, Жанрикне Беллегард (Саша Калайджич, 62'), Матеус Кунья (Томми Дойл, 83'), Хван Хи Чан, Joao Gomes Предупреждения: Тим Рим (19'), Joao Gomes (33'), Марио Лемина (84'), Винисиус Карлос (88')

    После этого матча «Фулхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 12-й позиции (15 баллов).

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