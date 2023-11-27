Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы играть в одной команде

Нападающий «Ливерпуля»назвал футболистов, с которыми хотел бы играть в одной команде.

«Месси и Роналду, а если выбирать кого-то в Премьер-лиге, то я выберу Кевина Де Брёйне.

У него есть видение, я уверен, что он сможет найти меня мячом где угодно, поэтому я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина.

Отличный игрок, вся команда "Сити" великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», — приводит слова египтянина Sky Sports.

Салах провел в текущем чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.