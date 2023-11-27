ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» в матче с «Металлургом» МгСКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач
  • 09:56
    • Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы играть в одной команде

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду АПЛ Футбол Англии
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал футболистов, с которыми хотел бы играть в одной команде.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    «Месси и Роналду, а если выбирать кого-то в Премьер-лиге, то я выберу Кевина Де Брёйне.

    У него есть видение, я уверен, что он сможет найти меня мячом где угодно, поэтому я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина.

    Отличный игрок, вся команда "Сити" великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», — приводит слова египтянина Sky Sports.

  • «Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот
  • Реакция спортивных СМИ на ничью между лидерами АПЛ на «Этихаде»
  • 25/11/2023

    • Салах провел в текущем чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер Примеры завоюет очередные три очка
  • «Жирона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» прервут свою серию низовых матчей
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры