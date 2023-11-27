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    Орлов: Радует, что «Спартак» не уволил Абаскаля

    Футбол Спартак Балтика Краснодар
    Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Спартака» в матче с «Балтикой» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле. Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

    Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с "Балтикой", сильный кубковый матч с "Краснодаром". В то же время, в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

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    • Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае, со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.

    Радует, что руководство "Спартака" не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца? Но ему дали еще время и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего — команда играет!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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