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    Агент Конате заявил, что футболист хочет покинуть «Ахмат»

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    Дмитрий Селюк — агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате рассказал о том, что футболист хочет продолжить карьеру в Европе.

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    «В данном случае далеко не всё решаю я. Важно понимать, что есть определённые сложности для иностранных клубов, потому что "Ахмат" — санкционный клуб.

    Европейские клубы не могут платить деньги "Ахмату". Не так всё просто, есть много нюансов.

    Что касается желания самого Конате, то Мохамед хочет уйти из "Ахмата" за границу. Причём он готов уехать не только в Европу, чтобы "Ахмат" получил за него какие-то деньги», — сказал Селюк Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Конате провел 15 матчей за «Ахмат» в РПЛ и забил 5 голов.

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