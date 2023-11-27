Фердинанд: У «Арсенала» больше шансов выиграть титул, чем у «Ливерпуля»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
«На данный момент у "Арсенала" лучшая защита в лиге. Перед ними играет Деклан Райс — и эта связка принесёт "канонирам" успех в будущем. И именно благодаря ей они добьются успеха.
Чтобы что-то выиграть, вы должны обладать центральными защитниками, которым можете доверять. Поэтому я ставлю "Арсенал" выше "Ливерпуля" с точки зрения борьбы за титул. Они смогут бросить вызов "Манчестер Сити" в этом году», — приводит слова Фердинанда Football London.
После 13 туров АПЛ в таблице лидирует «Арсенал», опережая на одно очко «Манчестер Сити». «Ливерпуль» (28) идет на третьей строчке.