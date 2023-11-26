«Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 14-го тура Примеры

опубликовали стартовые составы на матч 14-го тура испанской Примеры.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Садик.

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Баде, Рамос, Педроса, Сумаре, Соу, Ракитич, Торрес, Окампос, Эн-Несири.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе.

Матч между этими командами состоится 26-го ноября в 18:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

После 13-и туров «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Севилья» — на 15-й позиции (12 баллов).