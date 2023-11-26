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    «Реал Сосьедад» снова обыграет «Севилью»?

    «Реал Сосьедад» — «Севилья». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Испании 26 ноября 2023года

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    Арсен Захарян
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Ноября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 18:15 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    Клуб из Сан-Себастьяна отстает от сенсационной «Жироны» на 12 очков, но есть ощущение, что по итогам сезона он будет выше каталонской команды.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Севилья

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    Перед международной паузой «Реал Сосьедад» одержал классную победу над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов. Уже в первом тайме гости из Лиссабона могли спокойно получить пять- шесть мячей.

    Вскоре после этого команда Иманоля Альгуасиля выиграла на выезде у «Альмерии» — тоже со счетом 3:1.

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    • «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из семи предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Барселоной» (0:1), но даже здесь баски не заслуживали поражения.

    «Реал Сосьедад» забил 15 мячей в семи домашних матчах Ла Лиги.

    «Севилья»

    «Севилья» находится на 13-й строчке, набрав в 12 матчах 12 очков.

    «Севилья» — одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже шесть матчей с ее участием завершились вничью.

    При этом серия ничейных результатов составляет уже пять матчей (в трех случаях был зафиксирован счет 1:1, еще в двух — 2:2).

    В начале этого месяца команда Диего Алонсо поделила очки с «Сельтой» и «Бетисом».

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    «Севилья» не побеждала в чемпионате с конца сентября, когда разгромила на своем поле «Альмерию» (5:1).

    В текущей кампании «Севилья» еще ни разу не выигрывала на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Севильи» — за 5.30.

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    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» дважды обыграл «Севилью» — в обоих случаях со счетом 2:1.

    Сейчас баски тоже выглядят заметно мощнее гостей из Андалусии.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал больше 1,5 за 2.20.

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    «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» снова обыграет «Севилью»?
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