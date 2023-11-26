«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

Клуб из Сан-Себастьяна отстает от сенсационной «Жироны» на 12 очков, но есть ощущение, что по итогам сезона он будет выше каталонской команды.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Севилья 1X2Новым игрокам 1.753.755.00Бонус$9500

Перед международной паузой «Реал Сосьедад» одержал классную победу над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов. Уже в первом тайме гости из Лиссабона могли спокойно получить пять- шесть мячей.

Вскоре после этого команда Иманоля Альгуасиля выиграла на выезде у «Альмерии» — тоже со счетом 3:1.

«Реал Сосьедад» проиграл лишь один из семи предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Барселоной» (0:1), но даже здесь баски не заслуживали поражения.

«Реал Сосьедад» забил 15 мячей в семи домашних матчах Ла Лиги.

«Севилья»

«Севилья» находится на 13-й строчке, набрав в 12 матчах 12 очков.

«Севилья» — одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже шесть матчей с ее участием завершились вничью.

При этом серия ничейных результатов составляет уже пять матчей (в трех случаях был зафиксирован счет 1:1, еще в двух — 2:2).

В начале этого месяца команда Диего Алонсо поделила очки с «Сельтой» и «Бетисом».

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«Севилья» не побеждала в чемпионате с конца сентября, когда разгромила на своем поле «Альмерию» (5:1).

В текущей кампании «Севилья» еще ни разу не выигрывала на выезде.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Севильи» — за 5.30.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» дважды обыграл «Севилью» — в обоих случаях со счетом 2:1.

Сейчас баски тоже выглядят заметно мощнее гостей из Андалусии.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал больше 1,5 за 2.20.