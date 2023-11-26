Ивич: У «Краснодара» не получилось ничего противопоставить сопернику

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 16-го тура РПЛ с(1:3).

«Что сегодня не получилось у "Краснодара"? Матч хорошо начался для нас, нам удалось забить мяч в первые 30 минут. Мы были командой, которая контролировала ритм игры и создавала моменты, а "Уралу" ничего не удалось создать, кроме того углового, после которого отличился Эммерсон.

Конечно, мы знали, что стандарты являются сильной стороной соперника, потому что они обладают очень высокими футболистами. Мы обсуждали это перед матчем и старались избегать угловых, но он произошёл, и "Урал" смог использовать эту возможность.

У "Краснодара" всего один удар в створ. О чём это говорит? Знаю, что соперник больше бил по воротам, чем мы. Но у "Урала" такой стиль игры, они используют навесы и стараются быть первыми на подборе. В таком же стиле соперник забил свой второй мяч после длинной передачи.

У "Краснодара" не получилось ничего противопоставить сопернику, у которого в нападении высокие нападающие, хорошо борющиеся за верховые мячи. Это наша ошибка, нам нужно это исправить», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

После поражения от «Урала» «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем матче подопечные Ивича сыграют с «Оренбургом» 3-го декабря.