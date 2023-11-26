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    Адиеву подарили автомобиль за выступление команды в отборе на Евро-2024

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    Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль главному тренеру сборной Магомеду Адиеву.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — написал Адиев в соцсетях.

    Сборная Казахстана с 18 очками закончила выступление на отборочном турнире Евро-2024 на четвертой строчке в группе H.

    Несмотря на то, что национальная команда не получила прямую путевку на чемпионат Европы-2024, сборная сыграет с Грецией 21 марта в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.

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