Адиеву подарили автомобиль за выступление команды в отборе на Евро-2024

Президент Казахстанской федерации футболаподарил автомобиль главному тренеру сборной

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — написал Адиев в соцсетях.

Сборная Казахстана с 18 очками закончила выступление на отборочном турнире Евро-2024 на четвертой строчке в группе H.

Несмотря на то, что национальная команда не получила прямую путевку на чемпионат Европы-2024, сборная сыграет с Грецией 21 марта в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.