Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако»попал на обложку нового выпуска авторитетного французского издания L'Équipe.

В пятницу L'Équipe на главной странице анонсировала предстоящий матч между «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

На обложке рядом с Головиным оказались защитник «Монако» Гильермо Марипан, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и вингер Усман Дембеле.

Матч «ПСЖ» — Монако пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 12 туров, «Монако» находится на третьей строчке.