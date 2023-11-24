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    Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку нового выпуска авторитетного французского издания L'Équipe.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    В пятницу L'Équipe на главной странице анонсировала предстоящий матч между «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

    На обложке рядом с Головиным оказались защитник «Монако» Гильермо Марипан, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и вингер Усман Дембеле.

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    • Матч «ПСЖ» — Монако пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 12 туров, «Монако» находится на третьей строчке.

    Александр Головин на обложке свежего выпуска L'Équipe
    lequipe.fr
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