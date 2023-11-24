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    Глебов: Хочу попробовать себя в Европе, низкие зарплаты не смущают

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, была ли у него возможность продолжить карьеру в Европе.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают.

    Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера.

    Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — приводит слова 24-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в 8 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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