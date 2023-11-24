Глебов: Хочу попробовать себя в Европе, низкие зарплаты не смущают

Полузащитник «Ростова»рассказал, была ли у него возможность продолжить карьеру в Европе.

«Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают.

Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера.

Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — приводит слова 24-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в 8 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.