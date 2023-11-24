Ди Мария решил завершить карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник лиссабонской «Бенфики»объявил, что Кубок Америки станет для него последним турниром в составе сборной Аргентины.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

«На Кубке Америки я в последний раз надену футболку сборной, с болью в душе и комом в горле я прощаюсь с самым прекрасным, что произошло в моей карьере. Спасибо болельщикам семье, друзьям и товарищам по команде, мы продолжаем творить историю», — написал 35‑летний хавбек в социальной сети.

Ди Мария провел за сборную Аргентины 136 матчей, забил 29 мячей. В 2022 году он помог команде выиграть чемпионат мира, в 2021 году — Кубок Америки. Также в составе сборной он стал олимпийским чемпионом.

На клубном уровне Ди Мария ранее выступал за аргентинский «Росарио Сентраль», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», французский «Пари Сен‑Жермен», туринский «Ювентус».