ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне
    Все новости спорта

    Ди Мария решил завершить карьеру в сборной Аргентины

    Футбол Сборная Аргентины
    Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария объявил, что Кубок Америки станет для него последним турниром в составе сборной Аргентины.

    Анхель Ди Мария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель Ди Мария

    Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

    «На Кубке Америки я в последний раз надену футболку сборной, с болью в душе и комом в горле я прощаюсь с самым прекрасным, что произошло в моей карьере. Спасибо болельщикам семье, друзьям и товарищам по команде, мы продолжаем творить историю», — написал 35‑летний хавбек в социальной сети.

    Ди Мария провел за сборную Аргентины 136 матчей, забил 29 мячей. В 2022 году он помог команде выиграть чемпионат мира, в 2021 году — Кубок Америки. Также в составе сборной он стал олимпийским чемпионом.

    На клубном уровне Ди Мария ранее выступал за аргентинский «Росарио Сентраль», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», французский «Пари Сен‑Жермен», туринский «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
  • «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры