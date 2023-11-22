Ширер: Думаю, «Эвертон» поправит свое положение

Экс-нападающийвысказался о турнирной положениив АПЛ после снятия 10-и очков.

«Даже при тех обстоятельствах, с которыми они столкнулись в этом сезоне, есть смысл задуматься, что выбраться из этой передряги возможно. Потому что стандарты в нижней части турнирной таблицы в этом сезоне настолько плохи, какими не были долгое время.

Думаю, "Эвертон" поправит своё положение. Они справятся с этим. За последние пять или шесть недель они показали, что могли бы быть вверху, если бы не вычет очков. Даже без десяти турнирных баллов они не сдадутся. Думаю, они останутся, да», — приводит слова Ширера издание Mirror.

После 12-и туров «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. В следующем матче «ириски» сыграют с «Манчестер Юнайтед» 26-го ноября.