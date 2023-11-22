Моуринью: Зачем я «Реалу», если у них есть Анчелотти

Главный тренер «Ромы»прокомментировал разговоры о своем назначении в мадридскийлетом после ухода Карло Анчелотти.

«Возвращение в "Реал" на замену Анчелотти? Флорентино Перес очень умён. У "Реала" уже есть суперменеджер, зачем им думать о другом?

Я мадридиста, переживаю за эту команду. Надеюсь, Анчелотти останется в "Реале". Он идеальный тренер для мадридского клуба», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Жозу Моуринью работал с мадридским «Реалом» с 2010 по 2013 год. С 2021 года он тренирует «Рому», с которой победил в Лиге конференции (2021\22) и дошел до финала Лиги Европы (2022/23). Считается одним из вероятных кандидатов на замену Анчелотти в «Реале».