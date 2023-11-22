Габриэль Жезус: Забитые голы — не моя сильная сторона

Форвард лондонского «Арсенала»прокомментировал свою голевую засуху в сборной

Последний гол в официальных встречах Жезус забивал в ворота сборной Перу (3:1) в июле 2019 года. Был еще один мяч в товарищеской игре с Южной Кореей (5:1) в июне 2022 года.

«Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я тренируюсь, стараюсь забить, двигаюсь, помогаю команде. Голы рано или поздно придут, это неизбежно. Считаю, это не моя сильная сторона, но я умею забивать и нахожусь здесь для этого. Это случится. Я продолжаю спокойно работать. Я не из тех, кто отвечает на критику, и не из тех, кто радуется похвале. Раньше так было, но больше — нет», — сказал Жезус Terra.

Габриэль Жезус дебютировал в сборной Бразилии в 2016 году. Всего за национальную команду сыграл 63 матча, забил 19 голов.