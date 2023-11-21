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    Шилгавы прокомментировал свой уход из сборной Чехии

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Чехии
    Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы высказался о своем уходе из национальной команды после матча отборочного турнира Евро-2024 со сборной Молдавии (3:0)

    Ярослав Шилгавы
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    Ярослав Шилгавы

    «Несмотря на выход на Евро и то, что мы сейчас счастливы, мы нашим тренерским штабом перед игрой решили, что не будем продолжать работу со сборной. Давление на нас было огромным.

    Успешен я или нет, это решать не мне. Думаю, позади хорошая работа. Прошло более пяти лет, и нам нечего стыдиться. Я обязательно приеду в Германию, чтобы поддержать парней в качестве болельщика», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.

    Чехия набрала 15 очков и заняла второе место в группе E, выйдя в финальную часть чемпионата.

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    • Шилгавы возглавил сборную Чехии в 2018 году. Под его руководством чехи дошли до четвертьфинала Евро-2020.

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