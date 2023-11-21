Шилгавы прокомментировал свой уход из сборной Чехии

Ярослав Шилгавы Фото: globallookpress.com
«Несмотря на выход на Евро и то, что мы сейчас счастливы, мы нашим тренерским штабом перед игрой решили, что не будем продолжать работу со сборной. Давление на нас было огромным.
Успешен я или нет, это решать не мне. Думаю, позади хорошая работа. Прошло более пяти лет, и нам нечего стыдиться. Я обязательно приеду в Германию, чтобы поддержать парней в качестве болельщика», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.
Чехия набрала 15 очков и заняла второе место в группе E, выйдя в финальную часть чемпионата.
Шилгавы возглавил сборную Чехии в 2018 году. Под его руководством чехи дошли до четвертьфинала Евро-2020.