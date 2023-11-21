Сегодня в группе D состоятся заключительные матчи квалификации к чемпионату Европы 2024 года. За ходом встречи между сборными Хорватии и Армении приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Хорватия

Сборная Хорватии набрала 13 очков в 7-ми матчах отбора и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D.

Основной конкурент — Уэльс, который отстает от «шашечных» на 2 балла, но имеет преимущество в личных встречах в случае равенства очков по итогам заключительного тура. Победа над Арменией гарантирует хорватам прямое попадание на Евро-2024.

Подопечные Златко Далича в этой отборочной кампании оформили 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения — от Турции и Уэльса.

В крайнем туре сборная Хорватии играла на выезде против Латвии и смогла добиться сухой победы благодаря голам Майера и Крамарича (2:0).

Армения

Сборная Армении потеряла шансы на выход на Евро-2024. На их счету 8 очков в 7-ми матчах и четвертая строчка в турнирной таблице.

Подопечные Александра Петракова в этой квалификации одержали 2 победы, столько же раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:10.

В двух крайних турах сборная Армении заработала только одно очко. Сначала было поражение на выезде от Латвии (0:2), а домашний матч против Уэльса в прошлую субботу завершился вничью (1:1).

Личные встречи

Команды сыграли между собой два матча. В товарищеской встрече 2021 года была зафиксирована ничья 1:1, а в первом круге нынешнего отбора на Евро-2024 11 сентября хорваты на выезде одержали победу с минимальным счетом (1:0).