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    Хорватия — Армения. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Хорватии и Армении

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    Сегодня в группе D состоятся заключительные матчи квалификации к чемпионату Европы 2024 года. За ходом встречи между сборными Хорватии и Армении приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Хорватия

    Сборная Хорватии набрала 13 очков в 7-ми матчах отбора и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D.

    Основной конкурент — Уэльс, который отстает от «шашечных» на 2 балла, но имеет преимущество в личных встречах в случае равенства очков по итогам заключительного тура. Победа над Арменией гарантирует хорватам прямое попадание на Евро-2024.

    Подопечные Златко Далича в этой отборочной кампании оформили 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения — от Турции и Уэльса.

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    В крайнем туре сборная Хорватии играла на выезде против Латвии и смогла добиться сухой победы благодаря голам Майера и Крамарича (2:0).

    Армения

    Сборная Армении потеряла шансы на выход на Евро-2024. На их счету 8 очков в 7-ми матчах и четвертая строчка в турнирной таблице.

    Подопечные Александра Петракова в этой квалификации одержали 2 победы, столько же раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:10.

    В двух крайних турах сборная Армении заработала только одно очко. Сначала было поражение на выезде от Латвии (0:2), а домашний матч против Уэльса в прошлую субботу завершился вничью (1:1).

    Личные встречи

    Команды сыграли между собой два матча. В товарищеской встрече 2021 года была зафиксирована ничья 1:1, а в первом круге нынешнего отбора на Евро-2024 11 сентября хорваты на выезде одержали победу с минимальным счетом (1:0).

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