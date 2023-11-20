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    Все новости спорта

    Тренер сборной Бельгии: Роналду в 38 лет испытывает голод 18-летнего — это трудно объяснить

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес признался, что его впечатляет мотивация Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке.

    Игрок, который всегда старается быть на правильной позиции, который любит забивать, но при этом обладает большой командной дисциплиной.

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    • Он является примером для остальных в раздевалке, здорово иметь игрока с его опытом», — приводит слова Мартинеса A Bola.

    Роналду забил 10 мячей в квалификации Евро-2024.

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