Хохлов: Не верю в драку Дзюбы и Пиняева

Экс-тренер «Сочи»высказался по поводу конфликта между форвардом «Локомотива»и полузащитником железнодорожников

«Я вообще не верю в то, что Дзюба подрался с Пиняевым. Конечно, в мои времена подобное случалось в командах, да и сейчас тоже бывает иногда где-то. Нужно понимать, что подразумевается под словом "драка".

Скорее всего, произошла обычная стычка. Это нормальная история в футболе. А кто-то начал просто раздувать в своих интересах. В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю, максимум потолкались!» — сказал Хохлов «Чемпионату».

До этого в прессе писали, что Дзюбы подрался с Пиняевым после дерби со «Спартаком» (1:1).