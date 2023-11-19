Сербия — Болгария: счет матча 2:2, обзор голов

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с Болгарией со счетом 2:2.

За хозяев забивали Милош Велькович и Срджан Бабич, а за гостей — Георги Русев и Кирил Десподов.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Сербия — Болгария 2:2 Голы: 1:0 Милош Велькович (17'), 1:1 Георги Русев (59'), 1:2 Кирилл Десподов (69'), 2:2 Срджян Бабич (82') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Милош Велькович, Срджян Бабич, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 77'), Саша Лукич (Иван Илич, 77'), Неманья Гудель, Филип Костич (Неманья Максимович, 85'), Душан Тадич, Филип Джуричич (Душан Влахович, 62'), Александр Митрович (Филип Младенович, 85') Болгария: Даниел Наумов, Виктор Попов, Алекс Петков, Иван Турицов, Адриан Краев (Ивайло Чочев, 77'), Филип Крастев (Преслав Боруков, 77'), Мартин Янков Минчев (Георги Русев, 46'), Илия Груев, Кирилл Десподов (Светослав Ковачев, 90'), Aleksandar Kolev (Ивайло Илиев, 77'), Z.Atanasov Предупреждения: Алекс Петков (3'), Саша Лукич (52')

Сборная Сербии (14 очков) заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

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В параллельной игре сборная Венгрии оказалась сильнее Черногории со счетом 3:1.

На гол Слободана Рубежича хозяева ответили дублем Доминика Собослаи и взятие ворот Адамом Надем.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Венгрия — Черногория 3:1 Голы: 0:1 Слободан Рубежич (36'), 1:1 Доминик Собослаи (66'), 2:1 Доминик Собослаи (68'), 3:1 Жолт Надь (90 + 3') Венгрия: Денеш Дибуш, Ботонд Балог, Адам Ланг, Аттила Салаи, Бендегуз Болла (Лоик Него, 46'), Жолт Надь, Адам Надь (Soma Szuhodovszki, 90'), Даниэль Газдаг (Жолт Кальмар, 46'), Доминик Собослаи, Каллум Стайлз (Кристофер Хорват, 64'), Мартин Адам (Андраш Немет, 77') Черногория: Милан Миятович (Filip Djukic, 58'), Андрия Вукчевич, Марко Вешович (Марко Вукчевич, 55'), Игор Вуячич, Стефан Савич, Слободан Рубежич (Милош Раичкович, 76'), Милутин Осмаич, Дритон Цамай (Никола Крстович, 70'), Эдвин Куч, Марко Янкович (Андрия Радулович, 70'), Стеван Йоветич Предупреждения: Дритон Цамай (13'), Стефан Савич (18'), Доминик Собослаи (26'), Слободан Рубежич (34'), Даниэль Газдаг (35'), Марко Вешович (47'), Игор Вуячич (70'), Денеш Дибуш (78'), Жолт Надь (86'), Милош Раичкович (88'), Адам Надь (89'), Эдвин Куч (90 + 2')

Венгрия (18) сохранила первое место в группе, ранее она уже гарантировала себе выход на чемпионат Европы.