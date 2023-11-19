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    Куман: Жаль, что мы не забили больше голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Ирландии
    Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Мы не очень хорошо начали. Но забили отличный гол. Мы должны были забить второй и третий мячи, чтобы чувствовать себя более комфортно до конца матча.

    Мне жаль, что мы не забили больше голов, потому что создали много хороших моментов. Наша игра в атаке была не лучшей частью нашего выступления. При счёте 1:0 Ирландия старалась добиться ничьей. Но мы действительно хорошо оборонялись до конца игры.

    Игра в Ирландии была действительно важной, как и выездная игра с Грецией. Было большое давление на игроков и команду, но мы справились. Мы сделали свою работу, мы победили», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    Благодаря этой победе сборная Нидерландов (15 очков) закрепилась на втором месте в группе B и гарантировала себе выход в основной турнир Евро-2024.

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