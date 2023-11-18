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    Личка: Было здорово провести на поле восемь минут, я будто вернулся на 20 лет назад

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от товарищеского матча с медийным футбольным клубом 2DROTS (2:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Какие у меня мысли и эмоции после такого матча? Эмоции хорошие. Я очень рад, что сегодня мы провели такую игру. Пришли 22 тысячи болельщиков, которым, уверен, она понравилась и домой они поедут довольными. Было здорово провести на поле восемь минут: я будто вернулся на 20 лет назад, когда ещё был профессиональным футболистом. И атмосфера была просто супер», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

    В следующем матче «Динамо» сыграет 25-го ноября с ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги.

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