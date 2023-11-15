Гендиректор «Балтики»: Команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат

Генеральный директороценил работу главного тренера командыв нынешнем сезоне РПЛ.

«Доволен ли работой главного тренера? Сергей Николаевич (Игнашевич), как и футболисты команды, адаптируется к новой для себя лиге, получает тренерский опыт.

Повторюсь, команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат», — сказал Волженкин Чемпионату.

После 15-и туров «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Сергея Игнашевича сыграют 25-го ноября со «Спартаком».