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    Гендиректор «Балтики»: Команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат

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    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил работу главного тренера команды Сергея Игнашевича в нынешнем сезоне РПЛ.

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Доволен ли работой главного тренера? Сергей Николаевич (Игнашевич), как и футболисты команды, адаптируется к новой для себя лиге, получает тренерский опыт.

    Повторюсь, команда показывает неплохой футбол, который со временем должен принести результат», — сказал Волженкин Чемпионату.

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    • После 15-и туров «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Сергея Игнашевича сыграют 25-го ноября со «Спартаком».

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