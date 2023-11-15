Стали известны итоги жеребьевки Кубка Испании

Тренер прошлогоднего победителя «Бетиса» Мануэлл Пеллегрини Фото: globallookpress.com
22 ноября, среда:
«Самора» — «Вильярреал»
5 декабря, вторник:
«Аценета» — «Хетафе»
«Ароса» — «Валенсия»
6 декабря, среда:
«Еклано» — «Райо Вальекано»
«Барбастро» — «Альмерия»
«Терраса» — «Алавес»
«Андрайч» — «Реал Сосьедад»
«Валье де Егес» — «Мальорка»
«Вильяновенсе» — «Бетис»
«Атлетико Асторга» — «Севилья»
7 декабря, четверг:
«Арандина» — «Кадис»
«Туделано» — «Лас-Пальмас»
«Ориуэла» — «Жирона»
«Кайон» — «Атлетик» Бильбао
«Сестао Ривер» — «Сельта»
Напомним, что действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис», победивший в прошлогоднем финале по пенальти «Валенсию».