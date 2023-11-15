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    Стали известны итоги жеребьевки Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Валенсия Бетис Вильярреал Севилья
    Прошла жеребьевка второго круга Кубка Испании, по итогам которой сформированы следующие пары:

    Тренер прошлогоднего победителя «Бетиса» Мануэлл Пеллегрини
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    Тренер прошлогоднего победителя «Бетиса» Мануэлл Пеллегрини

    22 ноября, среда:

    «Самора» — «Вильярреал»

    5 декабря, вторник:

    «Аценета» — «Хетафе»

    «Ароса» — «Валенсия»

    6 декабря, среда:

    «Еклано» — «Райо Вальекано»

    «Барбастро» — «Альмерия»

    «Терраса» — «Алавес»

    «Андрайч» — «Реал Сосьедад»

    «Валье де Егес» — «Мальорка»

    «Вильяновенсе» — «Бетис»

    «Атлетико Асторга» — «Севилья»

    7 декабря, четверг:

    «Арандина» — «Кадис»

    «Туделано» — «Лас-Пальмас»

    «Ориуэла» — «Жирона»

    «Кайон» — «Атлетик» Бильбао

    «Сестао Ривер» — «Сельта»

    Напомним, что действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис», победивший в прошлогоднем финале по пенальти «Валенсию».

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