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    В «Ахмате» высказались о будущем Ромащенко

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    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.

    Руслан Газзаев
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    Руслан Газзаев

    «По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер "Ахмата". По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с "Оренбургом", "Спартаком" и "Ростовом".

    Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, и ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

    Напомним, на данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками. Команда Ромащенко проиграла последние пять матчей, серия без побед длится уже восемь туров.

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