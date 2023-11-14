В «Ахмате» высказались о будущем Ромащенко

Спортивный директорзаявил, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место

«По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер "Ахмата". По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с "Оренбургом", "Спартаком" и "Ростовом".

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, и ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, на данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками. Команда Ромащенко проиграла последние пять матчей, серия без побед длится уже восемь туров.