Евгений Чернов: Здорово, что в РПЛ есть чемпионская интрига

Защитник «Ростова», который ранее играл за «Краснодар», высказался об интриге в текущем розыгрыше РПЛ.

«Здорово, что в нашем чемпионате есть чемпионская интрига. Это всегда хорошо. Если как можно больше команд будет бороться за первое место, будет больше ажиотажа, интереса, больше болельщиков на стадионе.

Всем будет интересно, чем это закончится. Болельщики будут поддерживать свои команды, которые будут бороться за высокие места», — сказал Чернов «Чемпионату».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ по итогам первого круга, набрав 32 очка. Второе место занимает питерский «Зенит» (30).