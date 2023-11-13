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    Аллегри считает «Интер» главным фаворитом нынешнего сезона Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Интер
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал своем мнение, какие команды будут главными претендентами на золотые медали чемпионата Италии.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «В одном матче может произойти все, что угодно. Безусловно, "Интер" — фаворит в борьбе за Скудетто, вместе с "Миланом" и "Наполи".

    Проект "Интера" выстраивался, чтобы выигрывать Скудетто. Пока рано об этом говорить, но они являются фаворитами этого сезона. Мы должны попытаться остаться в топ-4, и, прежде всего, заработать преимущество над пятом местом», — цитирует Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своём активе 31 очко. «Ювентус» с 29 баллами расположился на второй строчке.

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