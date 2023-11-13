Аллегри считает «Интер» главным фаворитом нынешнего сезона Серии А

Главный тренер «Ювентуса»высказал своем мнение, какие команды будут главными претендентами на золотые медали чемпионата Италии.

«В одном матче может произойти все, что угодно. Безусловно, "Интер" — фаворит в борьбе за Скудетто, вместе с "Миланом" и "Наполи".

Проект "Интера" выстраивался, чтобы выигрывать Скудетто. Пока рано об этом говорить, но они являются фаворитами этого сезона. Мы должны попытаться остаться в топ-4, и, прежде всего, заработать преимущество над пятом местом», — цитирует Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своём активе 31 очко. «Ювентус» с 29 баллами расположился на второй строчке.