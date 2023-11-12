ОконченЧелси — Манчестер Сити 4:4Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рис Джеймс и Николас Джексон«Челси» — «Манчестер Сити» 4:4. Онлайн
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 20:58
    • «Рубин» разобрался с «Сочи»
  • 20:19
    • Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»
  • 19:36
    • В динамовском дерби сильнее были москвичи
    Все новости спорта

    «Рубин» разобрался с «Сочи»

    «Сочи» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Рубин
    В матче 15-го тура РПЛ «Рубин» на выезде взял верх над «Сочи» со счетом 2:0.

    Тренер «Рубина» Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Рубина» Рашид Рахимов

    Авторами голов стали Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

    «Сочи» доигрывал поединок в меньшинстве из-за удаления Кирилла Кравцова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Рубин 0:2
    Голы: 0:1 Руслан Безруков (39'), 0:2 Мирлинд Даку (66') Сочи: Николай Заболотный, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Kramaric M. Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Vada V., Cumic N. Предупреждения: Кирилл Кравцов (6'), Кирилл Кравцов (55')

    На данный момент «Рубин» располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли Косово к Израилю?
  • Косово — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Прервется ли победная серия «Интера»?
  • «Интер» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Косово — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры