«Сочи» — «Рубин»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 15-го тура РПЛна выезде взял верх надсо счетом 2:0.

Авторами голов стали Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

«Сочи» доигрывал поединок в меньшинстве из-за удаления Кирилла Кравцова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Рубин 0:2 Голы: 0:1 Руслан Безруков (39'), 0:2 Мирлинд Даку (66') Сочи: Николай Заболотный, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Kramaric M. Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Vada V., Cumic N. Предупреждения: Кирилл Кравцов (6'), Кирилл Кравцов (55')

На данный момент «Рубин» располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 баллами.