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    Севильское дерби завершилось вничью

    «Севилья» — «Бетис»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

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    Матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Бетисом» завершился вничью — 1:1.

    Автор одного из голов Иван Ракитич
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    Автор одного из голов Иван Ракитич

    На 15-й минуте защитник гостей Эктор Бельерин забил гол, но после просмотра ВАР он был отменен.

    Первого гола пришлось ждать 72 минуты. Айозе Перес нанес прицельный удар из-за пределов штрафной и вывел «Бетис» вперед.

    Но «Севилья» нашла в себе силы отыграться. Доди Лукебакио отдал пас на Ивана Ракитича и тот зарядил почти с 30 метров в «девятку» без шансов для голкипера «огурцов».

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Айосе Перес (72'), 1:1 Иван Ракитич (79') Севилья: Марко Дмитрович, Луак Баде, Адрия Хинер, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 87'), Неманья Гудель, Бубакари Сумаре, Лукас Окампос (Сусо, 73'), Иван Ракитич, Джибриль Соу (Мариано Диас, 87'), Оливер Торрес (Доди Лукебакио, 62'), Юссеф Эн-Несири Бетис: Франсиско Барбоса, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 65'), Шади Риад, Херман Песселья, Эктор Бельерин, Иско, Марк Рока, Родригес Гидо, Виллиан Жозе (Луис Энрике, 76'), Айосе Перес, Ассане Диао (Абде Эззальзули, 64') Предупреждения: Неманья Гудель (27'), Хуан Миранда (42')

    После 13-ти туров «Бетис» на седьмом месте с 21 очком, у «Севильи» на девять меньше, она идет на 13-й позиции в Примере.

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